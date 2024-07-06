شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ثروة جديدة في السعودية ستقلب موازين القوة في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اكتشاف ثروة جديدة سوف تغير موازين القوة في العالم، وفقاً لما أعلنه وزير الطاقة السعودي أمس الإثنين، حيث جاءت هذه الاكتشافات في إطار مساعي السعودية لتعزيز مصادر وموارد الاقتصاد والبنية التحتية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

السعودية تعلن اكتشاف ثروة جديدة ستغير موازين القوة في العالم

نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إعلان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، والذي أكد فيه أنَّ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي.

اكتشافات الزيت التقليدي

أعلن وزير الطاقة السعودي، أنه “اكتُشِف حقل “اللدام” للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في بئر (لدام-2) بمعدل (5100) برميلٍ في اليوم، مصحوبًا بنحو (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

كما أوضح الوزير أنه تم أيضاً اكتشاف حقل “الفروق” للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر (الفروق-4) بمعدل (4557) برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو (3.79) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم”.

كما “اكتُشِف أيضا مكمن “عنيزة ب/ج” في حقل “مزاليج” في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر (مزاليج-62) بمعدل (1780) برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو (0.7) مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم”.

اكتشافات الغاز الطبيعي



كما أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز سلمان بن عبدالعزيز، اكتشافات جديدة في حقول الغاز الطبيعي، حيث تم اكتشاف حقل “الجهق” في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من مكمن “العرب-ج” في بئر (الجهق-1) بمعدل (5.3) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن “العرب-د” في البئر ذاتها بمعدل (1.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.

وإضافة وزير الطاقة، أنه تم أيضاً اكتشاف حقل “الكتوف” في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (الكتوف-1) بمعدل (7.6) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (40) برميلًا يوميًا من المكثفات، كما اكتُشِف مكمن “حنيفة” في حقل “عسيكرة” في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (عسيكرة-6) بمعدل (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن “الفاضلي” بمعدل (0.6) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (100) برميل يوميًا من المكثفات. وفقا لتصريحات وزير الطاقة السعودي.

ومن شأن هذه الإكتشافات أن تعزز من إقتصاد السعودية وترفع نسبة الصادرات من الزيت والغاز الطبيعي، لتصبح المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم سرعة في النمو الإقتصادي.