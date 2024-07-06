لائحة جديدة لتبسيط إجراءات عقود المشتريات في التخصصي

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وبانطلاق العمل باللائحتين الجديدتين، يبدأ التخصصي تفعيل بوابة المورِد الالكترونية https://www.kfshrc.edu.sa/en/suppliers-e-services»، وخلالها تتم إدارة التعاملات بين المستشفى والموردين، إذ تتيح لجميع الموردين تقديم عروضهم وإدخال مطالباتهم، بما يضمن تسريع الحصول على الموارد المطلوبة بأقل تكلفة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة المعتمدة، وبما لا يؤثر على التعاقدات القائمة مع الموردين حتى إكمالها، وتخضع للإجراءات المعمول بها ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد في حال التجديد.
وتمنح اللائحتان الجديدتان التخصصي مزيدا من المرونة في عمليات الشراء، خلال عملية عادلة وشفافة لترسية العطاءات على المقاولين الخارجيين.
لماذا هذا الإعلان؟
- التزام التخصصي بالامتثال لجميع الأنظمة والمعايير.
- تحقيق منظومة مشتريات عادلة وتوافقية.
- الشفافية في طرح جميع الأنشطة المتعلقة بالشراء.
- تزويد الموردين بدليل شامل حول السياسات والإجراءات.
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