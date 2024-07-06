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لائحة جديدة لتبسيط إجراءات عقود المشتريات في التخصصي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدء العمل باللائحة المالية ولائحة المشتريات والعقود الجديدتين، ابتداء من يوليو الجاري، بهدف تبسيط إجراءات عقود المشتريات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكلفة، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المديين القصير والطويل، وذلك في إطار تحوله إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للدولة.

وبانطلاق العمل باللائحتين الجديدتين، يبدأ التخصصي تفعيل بوابة المورِد الالكترونية https://www.kfshrc.edu.sa/en/suppliers-e-services»، وخلالها تتم إدارة التعاملات بين المستشفى والموردين، إذ تتيح لجميع الموردين تقديم عروضهم وإدخال مطالباتهم، بما يضمن تسريع الحصول على الموارد المطلوبة بأقل تكلفة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة المعتمدة، وبما لا يؤثر على التعاقدات القائمة مع الموردين حتى إكمالها، وتخضع للإجراءات المعمول بها ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد في حال التجديد.

وتمنح اللائحتان الجديدتان التخصصي مزيدا من المرونة في عمليات الشراء، خلال عملية عادلة وشفافة لترسية العطاءات على المقاولين الخارجيين.

لماذا هذا الإعلان؟

  • التزام التخصصي بالامتثال لجميع الأنظمة والمعايير.
  • تحقيق منظومة مشتريات عادلة وتوافقية.
  • الشفافية في طرح جميع الأنشطة المتعلقة بالشراء.
  • تزويد الموردين بدليل شامل حول السياسات والإجراءات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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