ضبط 16,565 مخالفا وإحالة 12,219 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 16565، وترحيل 9663، إحالة 12219) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو 2024.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

16,565 إجمالي عدد المخالفين

9969 مخالفا لنظام الإقامة

4676 مخالفا لنظام أمن الحدود

1920 مخالفا لنظام العمل

1244 حاولوا دخول المملكة

37 % منهم يمنيو الجنسية

60 % إثيوبيو الجنسية

3 % جنسيات أخرى

63 شخصا حاولوا عبور الحدود

3 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل

