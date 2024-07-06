أول حالة ولادة للوشق في مركز الأمير سعود الفيصل

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وقد أجرى المركز أخيرا كثيرا من عمليات التطوير والتجهيز للمسيّجات الخاصة بالوشق في مركز الأمير سعود الفيصل بالطائف، مما أسهم في إنجاح برامج الإكثار والرعاية لهذا النوع من الحيوانات الثديية المنتمية للفصيلة القطية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، إن هذه الخطوة تؤكد نجاح مساعي المركز والتزامه بتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظام البيئي، وتعزيز توازنه، وهي خطوة تمثل جزءا من الجهود المتواصلة للمركز في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وتوسيع برامج الإكثار.
عن المركز
- أحد المراكز البحثية التابعة لتنمية الحياة الفطرية.
- تم تأسيسه عام 1986 في الطائف.
- إكثار الكائنات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض.
- إعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية ومتابعتها.
- من أوائل المراكز الإقليمية والعالمية للإكثار تحت الأسر.
- الحبارى، المها العربي، النعام أحمر الرقبة، النمر العربي
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