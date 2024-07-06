أجواء مليئة بالبهجة والمغامرة في سيتي ووك جاردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد منطقة «سيتي ووك» ضمن فعاليات موسم جدة 2024 إقبالا كبيرا من الزوار الذين يتوافدون للاستمتاع بتجارب ترفيهية وسياحية متنوعة في أجواء مليئة بالبهجة والمغامرة والمرح.

وتعد حديقة «سيتي ووك جاردن» أحد أبرز المعالم الجاذبة في منطقة السيتي ووك، حيث تضفي بجمالها الطبيعي وموقعها المتميز، رونقا خاصا يجذب الأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

وتتميز الحديقة بمساحاتها الخضراء وجلساتها الرائعة وتصميمها العصري الجذاب وجمال مناظرها الطبيعية، من جريان المياه والنوافير والأشجار المتنوعة والزهور المختلفة، ضافية لمسات جمالية على الحديقة.

وتقدم لمرتاديها تجربة رائعة بتواجد خيارات عديدة من عربات الأطعمة والمشروبات، مما يجعلها مقصدا سياحيا وترفيهيا مثاليا للأهالي والزوار الباحثين عن الراحة والاستجمام في أحضان الحدائق الطبيعة.

وتقدم «سيتي ووك» لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تشمل الألعاب الحركية والمهارية، وتجارب الأركيد، ومنطقتي «ليالي القاهرة» و»مدينة الصين»، إضافة إلى المسرحيات العربية التي تحظى بإقبال واسع.

كما تتوفر في المنطقة مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات، إلى جانب متاجر التسوق التي توفر تجربة تسوق مميزة.

أبرز مزايا موسم جدة: