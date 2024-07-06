شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب والنشر تطلق أكبر مسابقة بودكاست أدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي المسابقة في إطار حرص الهيئة على تحفيز المبدعين وتقديم أفضل ما لديهم، لتخصص الهيئة جوائز مالية مع فرصة لحضور ورش تدريبية لتطوير قدراتهم لإنتاج المحتوى الخاص بهم تحت إشراف أنغامي التي تمتلك مجموعة من الخبراء المختصين في إنتاج البودكاست.
ومن المقرر أن يشارك نخبة من أفضل مقدمي البودكاست المبدعين في المملكة للتحكيم بين المتسابقين، وسيكون شعار المسابقة «سجل.. دونها بصوتك».
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