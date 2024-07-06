شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب والنشر تطلق أكبر مسابقة بودكاست أدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة إطلاق أكبر مسابقة بودكاست أدبي في الوطن العربي تحت عنوان «سجل»، بالتعاون مع منصة «أنغامي»، بهدف دعم المواهب الأدبية الصوتية في المملكة، وإتاحة الفرصة للمواهب الأدبية المحلية للتعبير عن قدراتهم الإبداعية، مما يسهم في تطوير المواهب السعودية لتقديم محتوى أدبي مبتكر ومتجدد في فضاء البودكاست، الذي سيعكس الثراء الثقافي السعودي.

وتأتي المسابقة في إطار حرص الهيئة على تحفيز المبدعين وتقديم أفضل ما لديهم، لتخصص الهيئة جوائز مالية مع فرصة لحضور ورش تدريبية لتطوير قدراتهم لإنتاج المحتوى الخاص بهم تحت إشراف أنغامي التي تمتلك مجموعة من الخبراء المختصين في إنتاج البودكاست.

ومن المقرر أن يشارك نخبة من أفضل مقدمي البودكاست المبدعين في المملكة للتحكيم بين المتسابقين، وسيكون شعار المسابقة «سجل.. دونها بصوتك».