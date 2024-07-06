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هيئة الأدب والنشر تطلق أكبر مسابقة بودكاست أدبي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة إطلاق أكبر مسابقة بودكاست أدبي في الوطن العربي تحت عنوان «سجل»، بالتعاون مع منصة «أنغامي»، بهدف دعم المواهب الأدبية الصوتية في المملكة، وإتاحة الفرصة للمواهب الأدبية المحلية للتعبير عن قدراتهم الإبداعية، مما يسهم في تطوير المواهب السعودية لتقديم محتوى أدبي مبتكر ومتجدد في فضاء البودكاست، الذي سيعكس الثراء الثقافي السعودي.

وتأتي المسابقة في إطار حرص الهيئة على تحفيز المبدعين وتقديم أفضل ما لديهم، لتخصص الهيئة جوائز مالية مع فرصة لحضور ورش تدريبية لتطوير قدراتهم لإنتاج المحتوى الخاص بهم تحت إشراف أنغامي التي تمتلك مجموعة من الخبراء المختصين في إنتاج البودكاست.

ومن المقرر أن يشارك نخبة من أفضل مقدمي البودكاست المبدعين في المملكة للتحكيم بين المتسابقين، وسيكون شعار المسابقة «سجل.. دونها بصوتك».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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