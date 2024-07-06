1300 دارس ودارسة في حملتي محو الأمية بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستفيد نحو 1300 دارس ودارسة من فعاليات الحملتين الصيفيتين للتوعية ومحو الأمية، التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمقر ابتدائية ومتوسطة الحسن البصري بالسهي بمحافظة صامطة، ومقر مجمع آل علي بمحافظة الداير، والمراكز التعليمية التابعة لهما في محافظات «صامطة، وأحد المسارحة، والحُرّث، والعارضة والداير»، وذلك ضمن الحملات الصيفية التي تنفذها وزارة التعليم خلال صيف العام الحالي، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية. ويشارك الدارسون بفعالية عبر منظومة البرامج التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي بهدف تطوير المهارات الحياتية، وتحقيق أهداف تعليمية وتثقيفية لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل لجميع المستفيدين، والإسهام في خفض نسبة الأمية، وترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن وقيادته في نفوس الدارسين، وكذلك نشر الوعي لدى الدارسين في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والثقافية.

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