شكرا لقرائتكم خبر وفد موهبة يطلع على سير البرنامج الإثرائي بأم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وفد من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للإبداع والموهبة (موهبة) جامعة أم القرى أمس، بهدف الاطلاع على سير برنامج موهبة الإثرائي، حيث ضم الوفد مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار بموهبة المهندس أنس الحنيحن، ومستشار المؤسسة الدكتور مارك أوليكساك، ومشرفة برنامج تلمذة سارة العجلان، والمشرفين والمدربين لبرنامج موهبة الإثرائي البحثي في جامعة أم القرى، إضافة إلى الطلاب والطالبات الملتحقين بالبرنامج.

وأوضح مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار بالمؤسسة المهندس أنس الحنيحن، أن تجربة البرنامج البحثي «إثراء» تعد تجربة مميزة للطلاب في مجال البحث، وتعد بوابة للمسابقات الوطنية؛ مثل: مسابقة موهبة للإبداع، والمسابقات الدولية مثل مسابقة آيسف، مشيدا بالقاعات والمعامل المجهزة من قبل الجامعة لاستقبال الطلبة الموهوبين، وتقديم الدعم والتدريب لهم.

من جانبها أشارت مشرفة برنامج «تلمذة» سارة العجلان إلى أن التجربة الأولى لجامعة أم القرى في المجال البحثي للطلبة الموهوبين ستكون تجربة فريدة من نوعها، وستساعد في صقل موهبة الطلبة وتأسيسها على أسس عملية صحيحة.

وشملت الزيارة مواقع وفعاليات البرامج الإثرائية المقدمة في جامعة أم القرى بمقر الطالبات في الزاهر، ومقر الطلاب بالمدينة الجامعية بالعابدية.