منتجات إبداعية وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحفيز الابتكار وتشجيع الاستثمار في القطاع، اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني فعاليات النسخة الثانية من برنامج مسرعة الأمن السيبراني، وذلك بحضور محافظ الهيئة المهندس ماجد المزيد، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، ورواد الأعمال والمستثمرين.

واستعرضت الشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى المسرعة وهي: (جلاس هوب، وسوليد رانج، وسايبر إكس، وأموال، وسايبراتي، وكوانتوم، ودرعك ، وسايبركيف، وميدل سوليوشن) خلال حفل اختتام البرنامج؛ منتجاتها الإبداعية وحلولها المبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية أمام مجموعة من المهتمين بالاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، من خلال عروض تعريفية قدمتها الشركات الناشئة عن حلولها السيبرانية المبتكرة، كما تطرقت إلى دور المسرّعة في تطوير أعمالها خلال مرحلة نمو منتجاتها وتوسع أنشطتها، والوصول إلى العملاء وتحليل المنافسين، والأساليب الحديثة في التسويق، واستراتيجيات التعامل المالي بين الشركات، وجذب العملاء والمستثمرين.

وشملت رحلة البرنامج التي امتدت على مدى 12 أسبوعا؛ تقديم 50 ورشة عمل ونحو 90 ساعة توجيه وإرشاد، فضلا عن عقد 60 اجتماعا مباشرا بين الشركات المنضمة للمسرعة والجهات الوطنية والمستثمرين، بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»؛ بهدف التعريف بالشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى المسرعة وتسويق منتجاتها لتسريع نموها.

مسرعة الأمن السيبراني: