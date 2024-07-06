منتجات إبداعية وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية

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واستعرضت الشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى المسرعة وهي: (جلاس هوب، وسوليد رانج، وسايبر إكس، وأموال، وسايبراتي، وكوانتوم، ودرعك ، وسايبركيف، وميدل سوليوشن) خلال حفل اختتام البرنامج؛ منتجاتها الإبداعية وحلولها المبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية أمام مجموعة من المهتمين بالاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، من خلال عروض تعريفية قدمتها الشركات الناشئة عن حلولها السيبرانية المبتكرة، كما تطرقت إلى دور المسرّعة في تطوير أعمالها خلال مرحلة نمو منتجاتها وتوسع أنشطتها، والوصول إلى العملاء وتحليل المنافسين، والأساليب الحديثة في التسويق، واستراتيجيات التعامل المالي بين الشركات، وجذب العملاء والمستثمرين.
وشملت رحلة البرنامج التي امتدت على مدى 12 أسبوعا؛ تقديم 50 ورشة عمل ونحو 90 ساعة توجيه وإرشاد، فضلا عن عقد 60 اجتماعا مباشرا بين الشركات المنضمة للمسرعة والجهات الوطنية والمستثمرين، بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»؛ بهدف التعريف بالشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى المسرعة وتسويق منتجاتها لتسريع نموها.
مسرعة الأمن السيبراني:
- تحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني.
- تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في المجال.
- جانب تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمارات.
- تنمية سوق الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
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