اخبار السعوديه

بدء استعدادات تغيير كسوة الكعبة المشرفة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استعدادات تغيير كسوة الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، السوم السبت، في أعمال تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لتغييرها بكسوتها الجديدة مطلع العام الهجري الجديد 1446هـ. prepare the Kiswah of the Ka'bah now begins in order to facilitate replacing the old Kiswah with a new Kiswah at the start of the new year. This is a Twitter Status— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA)

تغيير كسوة الكعبة

يتشرف فريق الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي بعملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة في طلع العام الهجري الجديد 1446 هـ.
وتشهد الكعبة المشرفة تغيير كسوتها السنوية، إذ يتولى 159 فنياً وصانعاً سعودياً تنفيذ العملية وفق العادة السنوية.
  • 159 صانعا
  • 1589 إجمالي ساعات الإنتاج
  • 1000 كجم الـحـريـر الـمـسـتـخـدم
  • 120 كجم أسلاك الفضة المذهبة
  • 100 كجم أسلاك الفضة
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا