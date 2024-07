شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استعدادات تغيير كسوة الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

تغيير كسوة الكعبة

159 صانعا

1589 إجمالي ساعات الإنتاج

1000 كجم الـحـريـر الـمـسـتـخـدم

120 كجم أسلاك الفضة المذهبة

100 كجم أسلاك الفضة

الدمام - شريف احمد - بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، السوم السبت، في أعمال تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لتغييرها بكسوتها الجديدة مطلع العام الهجري الجديد 1446هـ. prepare the Kiswah of the Ka'bah now begins in order to facilitate replacing the old Kiswah with a new Kiswah at the start of the new year. This is a Twitter Status— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA)يتشرف فريق الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي بعملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة في طلع العام الهجري الجديد 1446 هـ.وتشهد الكعبة المشرفة تغيير كسوتها السنوية، إذ يتولى 159 فنياً وصانعاً سعودياً تنفيذ العملية وفق العادة السنوية.