شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استعدادات تغيير كسوة الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، السوم السبت، في أعمال تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لتغييرها بكسوتها الجديدة مطلع العام الهجري الجديد 1446هـ. prepare the Kiswah of the Ka'bah now begins in order to facilitate replacing the old Kiswah with a new Kiswah at the start of the new year. This is a Twitter Status— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA)
وتشهد الكعبة المشرفة تغيير كسوتها السنوية، إذ يتولى 159 فنياً وصانعاً سعودياً تنفيذ العملية وفق العادة السنوية.
البدء في أعمال تهيئة #كسوة_الكعبة_المشرفة استعداداً لتغييرها بكسوتها الجديدة مطلع العام الجديد.— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) July 6, 2024
prepare the Kiswah of the Ka'bah now begins in order to facilitate replacing the old Kiswah with a new Kiswah at the start of the new year. pic.twitter.com/HW4i5hADnd
تغيير كسوة الكعبةيتشرف فريق الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي بعملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة في طلع العام الهجري الجديد 1446 هـ.
وتشهد الكعبة المشرفة تغيير كسوتها السنوية، إذ يتولى 159 فنياً وصانعاً سعودياً تنفيذ العملية وفق العادة السنوية.
- 159 صانعا
- 1589 إجمالي ساعات الإنتاج
- 1000 كجم الـحـريـر الـمـسـتـخـدم
- 120 كجم أسلاك الفضة المذهبة
- 100 كجم أسلاك الفضة