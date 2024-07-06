البنفسجي يزهو بمحمية الإمام تركي

يُعد نبات «العهنة» Teucrium oliverianum أحد أشهر النباتات على الإطلاق، وموطنها شبه الجزيرة العربية، ويتميز بأوراق دائمة أو شبه دائمة الخضرة، وله أفرع قائمة طويلة يصل ارتفاعها إلى 70 سم، وتظهر الأزهار باللون الأزرق البنفسجي الجميل، وينتمي للفصيلة الشفوية.

العهنة نبات معمر يتميز بالجمال وسهولة الإكثار، وينتشر على نطاق واسع في أنحاء محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومن أسمائها في العامية: (العهين، العيهلان، العهيل، القصباء).

وأوضح خبير النباتات البرية عبدالله منصور البراك المهتم بالنباتات أن الاسم العلمي لهذه النبتة «العهنة»، وهي من النباتات العاسلة وتستخدم للزينة وسريعة التكاثر بالبذور ولها نوع واحد وهي من جنس نبات «الجعد»، الذي له ستة أنواع هي واحدة منها، مبينا أنها تستمر في جمالها أكثر من ثلاثة شهور في الربيع مع السقيا وسهلة الإكثار بالبذور.

يذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية سجلت تمدداً في الغطاء النباتي وصل إلى أفضل حالاته منذ تأسيسها في 2018، حيث ارتفعت نسبة الغطاء النباتي داخل المحمية من 1.5 إلى أكثر من 6.7 في المئة، ويوجد في المحمية أكثر من ‏‏179 نوعاً من النباتات تنقسم إلى 113 نباتاً موسمياً (حولياً)، و66 نباتاً ‏معمّراً.