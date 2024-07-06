الميزب والمشراب يبهران زوار الخيمة النجرانية

ومن أجمل وأدق المصنوعات الجلدية بالمنطقة يظهر «الميزب» الذي شدّ انتباه الزوار نظراً لشكله المميز وصناعته السميكة الفاخرة، «والميزب» عبارة عن صندوق مثلث الشكل له قوائم من الخشب مشدودة عليها مسطحات جلدية متينة مطرزة بخيوط جلدية وتميل إلى اللون البني، وله يدان سميكتان من الجلد نفسه، وتستخدمه المرأة لحمل الطفل الرضيع والتنقل به من مكان إلى آخر.
ومن المصنوعات الجلدية الرائجة التي جذبت أنظار الزوار «المشراب» بشكله ولونه الأنيقين، وهو مصنوع من جلود الأغنام، ويستخدم لتبريد مياه الشرب لفترة طويلة، ويسهل نقله وتعليقه في أي مكان، ولا يزال عدد من أهالي المنطقة وخاصة كبار السن يستخدمونه في الوقت الحالي.
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