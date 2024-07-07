شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إطلاق مبادرة "تراها أجمل" ضمن فعاليات صيف السعودية والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة "تراها أجمل"

400 باركود على الأشجار

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مبادرة توعوية ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2024م.وتأتي تحت شعار "تراها أجمل"، بمتنزه الأمير سلطان الوطني بالفرعاء، بمنطقة عسير.وشارك في المبادرة التوعوية أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، في الأعمال البيئية من خلال تنظيف الأشجار وتقليمها ونظافة لمواقع الغطاء النباتي في متنزه الأمير سلطان الوطني.هذا إضافةً إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئية، وتجنب السلوكيات الخاطئة مما يعزز المشاركة المجتمعية، بالمحافظة على البيئة واستدامتها.وتهدف المبادرة إلى نشر رسائل توعوية بيئية على المتنزهين، وتوزيع 400 باركود على الأشجار في المتنزه، للتعريف بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.يذكر أن منطقة عسير هي ثاني محطة لتفعيل المبادرة بعد وادي لجب في منطقة جازان، والتي تستهدف أربعة مواقع تشمل جازان وعسير والباحة والطائف.