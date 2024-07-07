شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف تفاصيل طقس الأحد على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة.

وأشار على موقعه الرسمي إلى تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

طقس السعودية اليوم

وبين أنها تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.

الرياح السطحية على البحر الأحمر

وبخصوص الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي.

وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والشمالي يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

الرياح السطحية على الخليج العربي

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط.