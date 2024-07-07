اخبار السعوديه

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوب غربي اليابان

0 نشر
واس - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوب غربي اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل محافظة أوكيناوا جنوب غربي اليابان.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

أخبار متعلقة

 

"الأرصاد" يكشف تفاصيل طقس الأحد على مناطق المملكة
حتى الـ 8 مساء.. تنبيه من أتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة
ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا