شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوب غربي اليابان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل محافظة أوكيناوا جنوب غربي اليابان.وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.