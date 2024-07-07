السعودية | الأمير تركي بن طلال يفتتح “قصور العسابلة” التراثية بمحافظة النماص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، أمس، “قصور العسابلة” التراثية الواقعة بمحافظة النماص، وذلك بعد ترميمها وتحويلها إلى مزار سياحي ضمن مستهدفات تطوير القرى التراثية.

ويتكون الموقع التراثي من أربعة قصور تتراوح ارتفاعاتها بين دورين وثلاثة أدوار تمثل الطابع التقليدي في البناء بمنطقة عسير، وتحتوي على ٦٠ غرفة مساحتها الإجمالية قرابة ٥٠٠٠ متر مربع.

من جانب آخر، تستعد محافظة النماص للعديد من الفعاليات السياحية والثقافية والرياضية خلال إجازة صيف هذا العام 1446هـ، والتي تنطلق بحفل رسمي يقام مساء الثلاثاء المقبل، تستمر على مدى شهر ونصف، بفعاليات للقرى التراثية وفعاليات ترفيهية مثل فعالية “الحصن” وعروض للفنون الشعبية وفعاليات زراعية من أبرزها سوق المزارعين والقافلة الزراعية ومبادرة النماص الخضراء.

وتبرز هذا العام أنشطة رياضية مثل “رماية السهام” و “سباق الدرجات الهوائية” و “الهايكنج الجبلي” و “أسبوع الرياضة للجميع” و “بطولة النماص للبادل” و “ماراثون النماص” و “بطولة التقاط الأوتاد”، فيما تحتضن في الجانب الثقافي عدة فعاليات أبرزها “ملتقى النحت” و “ملتقى الفنون البصرية”، وعدة محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية.

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