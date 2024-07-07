السعودية | كشافة المملكة يستكشفون علوم وتقنيات الفضاء في “ناسا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اطلع الوفد الكشفي السعودي، المشارك في المخيم الكشفي العالمي الإسلامي الثالث بالولايات المتحدة الأمريكية، على علوم وتقنيات الفضاء، وتاريخ صعود الفضاء لأول مرة وما تلاها من رحلات فضائية.

وتعرف الوفد خلال زيارته أمس لمركز الفضاء في هيوستن التابعة للإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء “ناسا” على البدلة الخاصة برائد الفضاء والمقتنيات التي يصطحبها، وفيزيائية انعدام الجاذبية والوزن وممارسة الطفو، ومهارات الاتصال في المدار، والتعرّف على الأعراض الجانبية أثناء رحلات الفضاء، وأجهزة رصد حالات الرواد الصحية ومنها قياس نبضات القلب، ومستوى ضغط الدم، والتنفس وغيرها من وظائف الجسم، وطرق المحافظة على النظافة الشخصية لرواد الفضاء، وطرق نومهم.

يذكر أن جمعية الكشافة العربية السعودية شاركة في المخيم الكشفي العالمي الإٍسلامي الثالث الذي أقيم في مخيم ستراك بمدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 30 يوينو – 6 يوليو الجاري، بتنظيم من جمعية الكشاف المسلم الأمريكي وبإشراف جمعية الكشافة الأمريكية.

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