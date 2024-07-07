السعودية | حذف 13 مواصفة قياسية من لائحة أجهزة ومعدات مكافحة الحرائق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مشروع تعديل اللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق.

وتهدف لتحديد المتطلبات الأساسية للأجهزة المشمولة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها قبل وضعها في السوق؛ وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك.

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