السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والشمالي يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط .

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