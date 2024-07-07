شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات الكوادر الصحية لكل 10 آلاف نسمة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

معدل الأطباء والتمريض

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن تحسن ملحوظ في الموارد الصحية بالمملكة خلال السنوات الخمس الماضية، شمل جميع القطاعات الصحية، بما في ذلك الأطباء والتمريض والصيادلة والفئات الطبية المساعدة.وأشارت الوزارة إلى ارتفاع معدل الأطباء لكل عشرة آلاف نسمة من 34,7 عام 2018 إلى 40,1، وكذلك ارتفاع معدل الصيادلة من 9,6 إلى 10,6، والتمريض «بما في ذلك القابلات» من 59,8 إلى 60,9 خلال نفس الفترة، كما ارتفع معدل الفئات الطبية المساعدة من 41,2 عام 2018 إلى 43,0.وبحسب التقرير السنوي للوزارة، بلغ معدل الأطباء لكل مائة سرير 127 طبيباً في المنطقة، حيث تضم 4389 طبيباً مقابل 3456 سريراً.وبلغ معدل التمريض لكل مائة سرير 219 ممرضاً، بإجمالي 7569 ممرضاً وممرضة في المنطقة، بنسبة 172 ممرضاً لكل 100 طبيب.وفي محافظة الأحساء، بلغ معدل الأطباء لكل مائة سرير 102 طبيباً، حيث تضم 2055 طبيباً مقابل 2092 سريراً.وبلغ معدل التمريض لكل مائة سرير 190 ممرضاً، بإجمالي 3898 ممرضاً وممرضة في المحافظة، بنسبة 186 ممرضاً لكل 100 طبيب.أما في محافظة حفر الباطن، فقد بلغ معدل الأطباء لكل مائة سرير 83 طبيباً، حيث تضم 1000 طبيب مقابل 829 سريراً.وبلغ معدل التمريض لكل مائة سرير 240 ممرضاً، بإجمالي 2404 ممرضاً وممرضة في المحافظة، بنسبة 290 ممرضاً لكل 100 طبيب.