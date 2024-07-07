إمارة الباحة تحذر من التصوير الجوي لحريق عقبة

حذرت إمارة الباحة الهواة من التصوير الجوي للحريق الذي نشب في منطقة جبال عقبة، وشدد مصدر بالإمارة على عدم التصوير أثناء مشاركة الطيران مبينًا أن أي مقطع جوي سيتم تعريض صاحبه للمساءلة.

وتواصلت جهود الدفاع المدني وبعض فرق الإنقاذ أمس لإخماد الحريق الذي اندلع أول أمس في مناطق جبلية وعرة يصعب الوصول لها وتطل على طريق الملك فهد.

وتسببت الرياح منذ الجمعة في الانتشار السريع للنيران، وتم إغلاق عقبة الباحة بشكل عاجل لقرب الحريق من الطريق العام واستمر الإغلاق لعدة ساعات.

وشاركت جميع آليات الدفاع المدني من عدة محافظات مع عدد من الجهات الحكومية والتطوعية والأمنية، في جهود الإطفاء وشاركت طائرتين تابعتين للدفاع المدني من صباح أمس في عمليات الإطفاء.