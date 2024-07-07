309 بلاغات لأوقاف مجهولة

باشرت الهيئة العامة للأوقاف خلال العام الماضي 309 بلاغات عن أوقاف مجهولة، وعالجت 11.671 ألف طلبات تسجيل الأوقاف، وبلغت إجمالي تقييم مخاطر الأوقاف في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 1042 تقييم، في وقت سجلت المنتجات الوقفية نموا بـ42%، بإجمالي 312 منتجات وقفية.

16% الإنفاق

كشف تقرير الهيئة العامة للأوقاف للعام الماضي، إجمالي الدعم في جميع مجالات الصرف، حيث بلغ إجمالي الإنفاق من مصارف الأوقاف 876 مليون ريال بـ16%، وبلغ حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية 691 مليون ريال بـ40%، واستفاد 50 مليون مستفيد من مشروعات منصة وقفي، و3 ملايين المستفيدين من المحفظة التنموية للتعليم، وإصدار 5711 ترخيص للمنشآت الوقفية المسجلة، والترخيص لـ18 صندوق استثماري وقفي، وارتفع رضا العملاء عن الخدمات المقدمة 90%، وإصدار 4918 شهادة صادرة، و15 منح تراخيص لإنشاء الأوقاف عن طريق جمع التبرعات، وتنفيذ 40 ورشة عمل.

صناديق استثمارية

بلغت إجمالي الصناديق الاستثمارية الوقفية 20 صندوق استثماري وقفي بـ85%، وبلغت قيمة أصول المحافظ الوقفية لصغار الواقفين 3 ملايين ريال، وسجلت مساهمة الشركاء والمساهمة المجتمعية نموا بـ22%، والتي بلغت 2.8 مليار ريال، وصرف 6 ملايين ريال مستحقات للأئمة والمؤذنين، واستفادة 3160 مستفيدًا مباشرًا من مصارف الأوقاف.

255 مليون مبالغ

سجلت مبالغ عمليات الصرف النقدي 255 مليون ريال، وتنفيذ 122 عملية صرف على النظام، وبلغت إجمالي عمليات التحصيل 463 عملية، وإجمالي المبلغ المصروف ضمن الأوامر الدائمة 81 مليون ريال بـ80%، وبلغت إجمالي المشاريع 39 مشروعًا، و23 مليون ريال متوسط قيمة المشروعات سنويًا، وبلغت الأصول العقارية المرفوعة 477 أصل عقاري مرفوع، وربط بيانات وتوحيد مسميات 252 وقفًا، وإنجاز 4 آلاف رفع مساحي لدعم الطلبات المرفوعة على منصة إحكام، وانخفضت الاستفادة من المحفظة التنموية للسكن 31%، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 3500 مستفيدًا، وبلغت إجمالي الإجراءات الموثقة في منصة إجراءات العمل 406 إجراءات، وإجمالي فرز وفهرسة الوثائق والمستندات 474.588 ألف عملية فرز وفهرسة.

أوقاف وبلاغات

309 مباشرة بلاغات عن أوقاف مجهولة

876 مليون الإنفاق من مصارف الأوقاف

691 مليون حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية

5711 إصدار تراخيص للمنشآت الوقفية المسجلة

%85 صناديق استثمارية وقفية

2.8 مليار مساهمات مجتعمية

477 أصل عقاري مرفوع

255 مليون مبالغ الصرف النقدي

%42 إجمالي المنتجات الوقفية

463 عمليات التحصيل