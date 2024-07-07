شكرا لقرائتكم خبر عن 14 برنامجًا تدريبيًا للمعلمين خلال الصيف استعدادًا للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل



ويهدف المشروع إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية، لرفع كفاءة المعلمين والمشرفين التربويين وقيادات المدارس، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التعليمية وتحسين مستوى أداء الطلاب.

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الوزارة الحثيث لتطوير الأداء المهني للعاملين في قطاع التعليم، وفق أعلى المعايير المهنية.

تهيئة الكوادر التعليمية وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات المهنية المختلفة، وتساعدهم على استيفاء شروط الترقية عبر الحصول على نقاط التطوير المهني اللازمة.

كما يهدف المشروع إلى تهيئة الكوادر التعليمية للعام الدراسي الجديد 1446 هـ ، وضمان جاهزيتهم للتعليم والتعلم.

ويغطي البرنامج التدريبي 14 مجالاً حيوياً، تشمل الإدارة المدرسية، والإشراف التربوي، والتعليم الإلكتروني، وتقنيات التعليم، ومنصات التعليم الإلكتروني، والتوجيه الطلابي، والنشاط الطلابي، ورعاية الموهوبين، والتربية

وأكدت الوزارة على أهمية أن تكون البرامج التدريبية متوافقة مع طبيعة عمل وتخصص الفئة المستهدفة، وأن تركز على المجالات التربوية والتعليمية، بعيداً عن برامج تطوير الذات.

كما اشترطت ألا تقل مدة البرنامج التدريبي المباشر عن يومين «10 ساعات تدريبية»، والبرنامج الإلكتروني عن 6 ساعات تدريبية. الدمام - شريف احمد - تطلق وزارة التعليم اليوم الأحد مشروع توطين التدريب الصيفي، في إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.ويهدف المشروع إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية، لرفع كفاءة المعلمين والمشرفين التربويين وقيادات المدارس، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التعليمية وتحسين مستوى أداء الطلاب.ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الوزارة الحثيث لتطوير الأداء المهني للعاملين في قطاع التعليم، وفق أعلى المعايير المهنية.وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات المهنية المختلفة، وتساعدهم على استيفاء شروط الترقية عبر الحصول على نقاط التطوير المهني اللازمة.كما يهدف المشروع إلى تهيئة الكوادر التعليمية للعام الدراسي الجديد 1446 هـ ، وضمان جاهزيتهم للتعليم والتعلم.ويغطي البرنامج التدريبي 14 مجالاً حيوياً، تشمل الإدارة المدرسية، والإشراف التربوي، والتعليم الإلكتروني، وتقنيات التعليم، ومنصات التعليم الإلكتروني، والتوجيه الطلابي، والنشاط الطلابي، ورعاية الموهوبين، والتربية الرياضية ، ومهارات القراءة والفهم، والتعليم المستمر.وأكدت الوزارة على أهمية أن تكون البرامج التدريبية متوافقة مع طبيعة عمل وتخصص الفئة المستهدفة، وأن تركز على المجالات التربوية والتعليمية، بعيداً عن برامج تطوير الذات.كما اشترطت ألا تقل مدة البرنامج التدريبي المباشر عن يومين «10 ساعات تدريبية»، والبرنامج الإلكتروني عن 6 ساعات تدريبية.