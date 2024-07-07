السعودية | “المرور” يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تبدأ الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت “المرور”، أن المنصة تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ويستمر المزاد حتى غد الاثنين 8 يوليو، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات تتمثل في الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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