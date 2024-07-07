السعودية | «إيجار»: عند امتناع المستأجر.. يمكن للمالك طلب تنفيذ مالي بعد 15 يوماً للدفعات دون 180 يوماً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت منصة «إيجار» لتنظيم قطاع الإيجار العقاري، الفترة الزمنية التي تمكّن مالك العقار من تقديم طلب تنفيذ مالي في حال عدم التزام المستأجر بدفع قيمة الإيجار.

وأكدت المنصة أنه في حال كانت دفعات الإيجار لفترة تقل عن 180 يوماً، فيمكن للمؤجر تقديم طلب تنفيذ مالي بعد مرور 15 يوماً على استحقاق الفاتورة، وأضافت أنه في حال كانت دفعات الإيجار سنوية أو نصف سنوية على العقد فيمكن للمؤجر تقديم طلب تنفيذ مالي من خلال التنفيذ بعد مرور 30 يوماً على استحقاق الفاتورة.

وأوضحت «إيجار» أنه يمكن التحقق من آلية السداد من خلال جدول الدفعات عند تحميل نسخة العقد.

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