السعودية | مسؤول بـ«شؤون الحرمين»: سنبدأ الاستعداد لكسوة الكعبة الجديدة لعام 1447هـ

ولفت الشهراني إلى أن عناصر العمل تشمل الكتابات القرآنية وحزام الكعبة والستارة، موضحا أن كل هذه القطع النفيسة أسست بـ 1000 كجم من الحرير الطبيعي و100 كجم من الذهب و120 كجم من الفضة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن العمل في مجمع الملك عبدالعزيز للكسوة الجديدة يبدأ من اليوم التالي لرفع الكسوة.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة العناية بشؤون الحرمين م. غازي الشهراني، سنبدأ الاستعداد لـكسوة الكعبة الجديدة لعام 1447هـ، وذلك بعد تغيير الكسوة لعام 1446.

محمد يوسف

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