السعودية | مسؤول بـ«شؤون الحرمين»: سنبدأ الاستعداد لكسوة الكعبة الجديدة لعام 1447هـ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«شؤون الحرمين»: سنبدأ الاستعداد لكسوة الكعبة الجديدة لعام 1447هـ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
قال الرئيس التنفيذي لهيئة العناية بشؤون الحرمين م. غازي الشهراني، سنبدأ الاستعداد لـكسوة الكعبة الجديدة لعام 1447هـ، وذلك بعد تغيير الكسوة لعام 1446.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن العمل في مجمع الملك عبدالعزيز للكسوة الجديدة يبدأ من اليوم التالي لرفع الكسوة.
ولفت الشهراني إلى أن عناصر العمل تشمل الكتابات القرآنية وحزام الكعبة والستارة، موضحا أن كل هذه القطع النفيسة أسست بـ 1000 كجم من الحرير الطبيعي و100 كجم من الذهب و120 كجم من الفضة.
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