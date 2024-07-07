السعودية | 11 دبلومًا أكاديميًا ومهنيًا في الكلية التطبيقية بجامعة الأميرة نورة لعام 1446

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدرجت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، (11) برنامجًا أكاديميًا ومهنيًا لدرجة الدبلوم، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 1446هـ، ضمن سعي الكلية لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل المتجددة.

وشملت البرامج الأكاديمية التي تمنح درجة الدبلوم: برنامج العلاقات العامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج فن الطهي، وبرنامج اللُّغة الصينية للأعمال، وبرنامج الضيافة الجوية، فيما تضمنت البرامج المهنية: برنامج المبيعات، وبرنامج الأمن والسلامة المهنية، وبرنامج رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى عدد من البرامج الأكاديمية بنظام (التعليم عن بُعد)، وهي: برنامج التسويق، وبرنامج البرمجة، وبرنامج المحاسبة.

وتستهدف تلك البرامج الخريجات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ من المواطنات والمقيمات، وكذلك موظفات القطاعين العام والخاص الراغبات في اكتساب المعرفة، وتطوير مهاراتهن بالدراسة -عن بُعد-.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية، الدكتورة رنا العقيلي، أنَّ التقديم على برنامج الضيافة الجوية متاح من اليوم الأحد فيما يبدأ التقديم على بقية البرامج الأكاديمية والمهنية، الخميس المقبل 11 يوليو 2024 وحتى 18 من الشهر نفسه.

ودعت الكلية الراغبات في الحصول على مزيد من التفاصيل عن البرامج وآلية التسجيل، الدخول على الرابط: https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Community/paidprogramms/Pages/about.aspx

نسخ الرابط تم نسخ الرابط