السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعًا حول المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعًا حول المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (21) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة الليث لمدة أسبوع، وللرجال في مركز قيا، وغداً في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال والنساء في مقر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمدينة الدمام، ويوم الأربعاء في مقر صندوق تنمية الموارد البشرية بمدينة الدمام لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم الخدمة اليوم للرجال في مركز التأهيل الشامل بمحافظة البكيرية لمدة يومين، ويوم الاثنين في مهرجان صيف عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء للنساء في جمعية عنيزة الخيرية النسائية قطرة، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مكتب إدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة الشماسية لمدة يوم واحد لكل منها.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل بتقديم الخدمة اليوم للرجال في مركز الخوير لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في بلدية جنوب مدينة حائل لمدة يوم واحد.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في امارة منطقة نجران، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في محافظة خباش لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في مدينة نيوم بمنطقة تبوك، وفي محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة لمدة أسبوع لكل منهما.

فيما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحمضة ولمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مقر قيادة حرس الحدود بمركز القحمة لمدة يومين، وللنساء في مكتب اشراف التعليم بمحافظة النماص، ويوم الاثنين تقدم الخدمة في مستشفى النماص العام لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة تنومه لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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