شكرا لمتابعة خبر عن موكب عريس مزين بالورود والجلود في تهامة قحطان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو على المنصات الإجتماعية، لموكب عريس مزيين بالورود والجلود في تهامة قحطان .

وظهر بالفيديو سيارة العريس التي تقله وعروسته بالمقدمة، وتتبعها سيارات مزينة بالورود وآخرى يكسوها الجلد المدبوغ والمفصل خصيصاً للسيارات.

ويضم موكب العروس سيارات تحمل جهازها الذي يتكون من الأثاث والأغنام التي يقدمها ذووها لابنتهم، ثم تمر السيارات في موكبها بشكل متمهل حتى تصل إلى منزل والد العروس.

يذكر أنه قديما كانت هذه الجلود توضع على ظهور الجمال، ما يعني أن وضعها على السيارات مرتبط بعادة قديمة تغيب عن مهرجان الجنادرية.