شكرا لمتابعة خبر عن بدء القبول بجامعة تبوك غدًا مع استحداث تخصصات نوعية وجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك دليل ومواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1446هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وسيبدأ التقديم من الغد و حتى يوم الأحد القادم 8 / 1 / 1446هـ، فيما ستعلن نتائج القبول للمرحلة الأولى يوم الأحد 15 / 1 / 1446هـ، كما سيتم الإعلان عن نتائج القبول للمرحلة الثانية وفق المقاعد الشاغرة يوم الأحد 22 / 1 / 1446هـ.

واستحدثت جامعة تبوك تخصصات نوعية وجديدة هذا العام وهي: بكالوريوس الهندسة المدنية للطالبات، دبلوم إدارة المحميات للطلاب والطالبات، دبلوم الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها والدراسات البيئية للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى التوسع في القبول في تخصصات السياحة والضيافة من خلال كلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه.