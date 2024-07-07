شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تفتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، في استقبال طلبات القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1446هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضحت الجامعة أن القبول يبدأ غداً، ويستمر إلى يوم الإثنين 9 محرم 1446هـ، بينما يتم إعلان نتائج الفرز الأول يوم الاثنين 16 محرم 1446هـ.

ودعت الراغبين بالتقديم والاطلاع على دليل القبول مراجعة البوابة الإلكترونية للقبول عبر موقع الجامعة.