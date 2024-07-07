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جامعة الباحة تفتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات غدًا

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واس- الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، في استقبال طلبات القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1446هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.
وأوضحت الجامعة أن القبول يبدأ غداً، ويستمر إلى يوم الإثنين 9 محرم 1446هـ، بينما يتم إعلان نتائج الفرز الأول يوم الاثنين 16 محرم 1446هـ.
ودعت الراغبين بالتقديم والاطلاع على دليل القبول مراجعة البوابة الإلكترونية للقبول عبر موقع الجامعة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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