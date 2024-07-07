شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حائل وجيزان.. تنبيه من رياح وأتربة وهطول أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس على حائل وجيزان.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. طقس حائل وتشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏، مبينًا أن الحالة ستستمر حتى الساعة ‏الثامنة ‏مساءً.

ونبه من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. طقس جيزان كما تتضمن جريان السيول وتساقط البرد على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد ، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة.

أيضا نبّه من أتربة مثارة، ورياح نشطة، وشبه وانعدام في مدى الرؤية، وارتفاع الموج على مدينة جيزان، ومحافظات الدرب، وبيش، وجزر فرسان، لافتا إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.