شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تفتح غدًا باب القبول والتسجيل للعام 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي القادم 1446هـ.

وأشارت العمادة إلى أن فتح بوابة القبول يبدأ غدًا الاثنين 2 / 1 / 1446هـ وحتى يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ، في حين حددت العمادة مواعيد تأكيد طلبات القبول للمتقدمين من يوم الأحد 8 / 1 / 1446 هـ إلى يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية لقبول المرشحين يوم الاثنين 16 / 1 / 1446هـ، لافتةً الانتباه إلى أن التقديم متاح لحملة الشهادة الثانوية من جميع مناطق المملكة.