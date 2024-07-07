شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. وضع أكثر من 16 ألف مرفق تجاري وصحي تحت الرقابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت أمانة الطائف، أكثر من 16 ألف مرفق تجاري وصحي على مداخل ومخارج الطائف والمواقع السياحية تحت الرقابة المباشرة.

يأتي هذا في مواكبة للتدفق السياحي المكثف على المحافظة من المصطافين والزوار القادمين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، والمجموعات السياحية القادمة من العديد من دول العالم.

تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية

وجرى تسيير فرق رقابية متخصصة في تأمين سلامة الغذاء وتوفير النظافة للحفاظ على الصحة العامة للسكان والزوار، من خلال تعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة.

ويشمل البرنامج الرقابي كافة المرافق التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك بالمواقع المختلفة التي يكثر ارتياد المصطافين لها، إضافة إلى المنشآت التي تخدم المنتجعات والفلل والنزل السياحية والمحلات، التي تخدم رواد الحدائق والمتنزهات العامة والمواقع البيئية في المرتفعات والمتنفسات البرية.



ضبط المخالفات وتطبيق الجزاءات

وخلال الأيام الماضية ضُبطت العديد من المخالفات والتجاوزات وطُبقت لائحة الجزاءات البلدية المحدثة على المخالفين، مع وضع المنشآت المخالفة تحت الرقابة الدورية لضمان عدم تكرار المخالفات.

كما رُصدت ملاحظات مختلفة على المنشآت الصحية، التي لها علاقة بصحة الزوار والسياح، ووجه المراقبون لها إنذارات لمعالجة الأوضاع قبل تطبيق أي عقوبات نظامية في حال عدم التجاوب.

تغطية شاملة لجميع المرافق

ويغطي البرنامج الرقابي البلدي الموسمي، الأسواق والمراكز التجارية ومحال التموينات الغذائية والمطاعم والمطابخ والكافتيريات والمخابز والمغاسل وصالات الحلاقة.

بالإضافة إلى منشآت تداول اللحوم الحمراء والبيضاء، وكل المرافق التي تمس صحة المواطن والمقيم على مدار الساعة، مع رفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من شركاء الأمانة.



تحليل عينات غذائية لضمان السلامة

وقد أخذ مراقبو الأمانة والبلديات الفرعية عينات غذائية لتحليلها كيميائيًا وميكروبيولوجياً للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ويأتي ذلك حرصًا من الأمانة على متابعة مدى مطابقة الأغذية والمياه المطروحة في الأسواق للمواصفات، وضمان خلوها من الملوثات ومنع أي مسببات للتسمم الغذائي أو الغش التجاري.