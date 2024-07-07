شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود".وأوضح البيان أن الصلاة على الفقيدة، يوم غدٍ الإثنين الموافق 2 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.واختتم البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.