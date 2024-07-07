شكرا لقرائتكم خبر عن "سار": قطار الحرمين السريع نقل أكثر من مليون مسافر في موسم حج 1445هـ والان نبدء بالتفاصيل



وشهدت الخطة التشغيلية كذلك إعلان تسيير 3,895 رحلة خلال موسم الحج بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%. تسيير الرحلات وتم خلال هذا الموسم تسيير الرحلات بوتيرة تصاعدية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطة جدة الرئيسية ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ليصل عدد الرحلات في وقت الذروة يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة 131 رحلة، كان لمحطة مكة المكرمة النصيب الاكبر منها، تمثلت في مغادرة قطار كل 15 دقيقة باتجاه مختلف المحطات.

كما فعلت "سار" بالتعاون مع عدد من الشركاء مبادرة نقل الحجاج بدون حقائب من محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وصولاً إلى محطة مكة المكرمة، لعشرات الآلاف من الحجاج لأول مرة، حيث يصل الحاج إلى المطار ومنه للقطار مباشرة ويتم نقل حقائبه إلى مقر سكنه دون الحاجة لاصطحابها معه أثناء تنقله بالقطار . الدمام - شريف احمد - أوضحت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن نقل قطار الحرمين السريع أكثر من مليون وسبعين ألف مسافر خلال موسم حج عام 1445ه،ـ بزيادة تجاوزت ال 42% مقارنة بموسم حج لعام 1444 هـ، وجاء ذلك في ظل إعلان نجاح خطة تشغيل قطار الحرمين السريع لموسم الحج.وشهدت الخطة التشغيلية كذلك إعلان تسيير 3,895 رحلة خلال موسم الحج بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%.وتم خلال هذا الموسم تسيير الرحلات بوتيرة تصاعدية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطة جدة الرئيسية ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.ليصل عدد الرحلات في وقت الذروة يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة 131 رحلة، كان لمحطة مكة المكرمة النصيب الاكبر منها، تمثلت في مغادرة قطار كل 15 دقيقة باتجاه مختلف المحطات.كما فعلت "سار" بالتعاون مع عدد من الشركاء مبادرة نقل الحجاج بدون حقائب من محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وصولاً إلى محطة مكة المكرمة، لعشرات الآلاف من الحجاج لأول مرة، حيث يصل الحاج إلى المطار ومنه للقطار مباشرة ويتم نقل حقائبه إلى مقر سكنه دون الحاجة لاصطحابها معه أثناء تنقله بالقطار .