شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول بجامعة تبوك غدًا مع استحداث تخصصات نوعية وجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك دليل ومواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1446هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

ويبدأ التقديم من الغد للقبول بالجامعة وحتى يوم الأحد القادم 8 / 1 / 1446هـ، فيما ستعلن نتائج القبول للمرحلة الأولى يوم الأحد 15 / 1 / 1446هـ، كما سيتم الإعلان عن نتائج القبول للمرحلة الثانية وفق المقاعد الشاغرة يوم الأحد 22 / 1 / 1446هـ.

واستحدثت جامعة تبوك تخصصات نوعية وجديدة هذا العام وهي: بكالوريوس الهندسة المدنية للطالبات، دبلوم إدارة المحميات للطلاب والطالبات، دبلوم الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها والدراسات البيئية للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى التوسع في القبول في تخصصات السياحة والضيافة من خلال كلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه.