شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سكن عمالة لتحضير مأكولات فاسدة بالعزيزية.. وإتلاف 890 كيلو منها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة خلال حملاتها الرقابية في موقع بنطاق العزيزية "سكن عمالة" يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام للمطاعم ويفتقد للاشتراطات الصحية.

وأتلفت الأمانة الغذاء والأطعمة بالموقع والتي قدرت بنحو 890 كيلو.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أنه جرى رصد موقع (وحدات سكنية مخصصة للعمالة) بحي العزيزية، بمشاركة "لجنة سكن العمالة الأجنبية"؛ حيث استغلته العمالة لممارسة نشاطها وتحويله إلى مطبخ، لتحضير الأطعمة تمهيداً لتوزيعها على المطاعم بالنطاق.

مخالفة الاشتراطات



وأشار إلى أن الموقع يفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة ومن أبرزها وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحضرة في ظروف سيئة وملوثةن حيث جرى رصد عدد من المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ وتخزين المواد الغذائية واللحوم.

وأكد "الدقس" أنه جرى اتلاف كافة المضبوطات واغلاق الموقع استكمال الإجراءات النظامية.