اخبار السعوديه

طقس المدينة المنورة.. عوالق ترابية على بدر وينبع حتى هذا التوقيت

0 نشر
واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. عوالق ترابية على بدر وينبع حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية من (3 - 5) كم، على محافظتي بدر وينبع.

طقس المدينة المنورة

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

كان أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة.

طقس اليوم

وأشار إلى تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة.


ولفت إلى أنها تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا