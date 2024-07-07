شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. عوالق ترابية على بدر وينبع حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية من (3 - 5) كم، على محافظتي بدر وينبع.وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

كان أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة.

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وأشار إلى تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة.



ولفت إلى أنها تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.