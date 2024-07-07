1.5 مليون ريال غرامة مخادعي منتجات مكافحة الحرائق

توعدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مخالفي متطلبات المواصفات القياسية للائحة الفنية المعدلة لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، وتشمل غرامة تصل إلى مليون ريال وأخرى 500 ألف ريال، أو السجن، أو بهما معًا، لكل من خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية، أو حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة، وصنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها، أو استورد منتجًا مغشوشًا.

منتجات مخالفة

حظرت الهيئة ضمن اللائحة المعدلة صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها، وعند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المنتجات المخالفة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

ونص التعديل الذي طرحته المواصفات والمقاييس على منصة استطلاع، على انه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

لائحة فنية

منحت الهيئة مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم، وفقًا لمتطلبات اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، كما تطبق أحكام اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يومًا من تاريخ النشر.

وأضافت الهيئة 5 مواصفات قياسية تتعلق بمطافئ الحريق اليدوية والمحمولة على عجلات، والخاصة بمضخات الطرد المركزي الثابتة للحماية من الحريق، والهيدروكربونات، ومسحوق إطفاء الحريق الكيميائي الجاف.

مخالفات وعقوبات

01 يُحظَر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة للائحة الفنية

02 اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنتجات المخالفة

03 إلغاء شهادة المطابقة واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة مُصدِرة الشهادة

04 تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري