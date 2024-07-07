شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الأحد، بيانًا يفيد بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء نص البيان كالتالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 2 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.