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وفاة الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الأحد، بيانًا يفيد بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء نص البيان كالتالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 2 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

MO Nasa

MO Nasa

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