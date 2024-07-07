شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: هلال محرم يُشاهد بالعين المجردة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد هلال القمر الصغير لشهر محرم بعد غروب الشمس اليوم 07 يوليو 2024 والانتقال نحو بداية الليل؛ حيث سيشاهد بالعين المجردة بسهولة بالأفق الغربي في حال كانت السماء صافية وهي فرصة للتصوير بسماء الوطن العربي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء وأكثر وضوحًا مقارنة بالليلة الماضية، وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية الهلال الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

وبيّن أبو زاهرة أنه وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر, إضافة لذلك فأنه اعتبارًا من هذه الليلة ستبدأ رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب حيث سيقترن بكوكب عطارد والذي سيكون “يسار القمر بالنسبة للراصد ” وسيفصل بينهما حوالي 3 درجات ويمكن رؤيتهما سوياً في مجال رؤية المنظار، وبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب الأخرى والنجوم البراقة في سماء الليل وهو يتحرك باتجاه الشرق أثناء دورانه حول الأرض.

وقال: “يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل, وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس, كما أن هذا الوقت من الشهر القمري يعُد مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظراً لأن القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء يغرب في وقت مبكر من الليل”.