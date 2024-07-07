شكرا لمتابعة خبر عن الأمير حسام بن سعود يوجه بسرعة إخماد حريق نشب بأحد جبال عقبة الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة ‫الباحة‬، بمتابعة الحريق الذي نشب في أحد الجبال المحاذية لطريق عقبة الباحة.

حيث تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي أسهمت الرياح النشطة في سرعة انتشاره دون وجود إصابات ولله الحمد.

ووجه سموه بدعم فرق الدفاع المدني من خلال مشاركة جميع الجهات الحكومية أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية لتكثيف الجهود الرامية إلى سرعة إخماد الحريق , كما وجه مدير الدفاع المدني بالمنطقة بمتابعة جميع الإجراءات النظامية لمعرفة مسببات الحريق.

والجدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل ميدانيًا على إخماد الحريق الذي نشب في جبال عقبة الباحة، وانتشر بفعل الرياح والحشائش منذ عصر قبل أمس الجمعة.