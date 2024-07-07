شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب القبول للدبلوم والبرامج المهنية بالمعهد الصناعي برفحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء، القبول والتسجيل في برامج الدبلوم الصناعي الثانوي،وبرنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد في تخصص الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف.

وقال المعهد أن التقديم بدأ من اليوم 01 / 01 / 1446هـ ، ويستمر إلى 04 / 01 / 1446هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي” من خلال الرابط: هنا

وأوضح المعهد أن القبول المباشر وإجراء الفرز والقبول المبدئي سيبدآن بتاريخ 09 / 01 / 1446هـ إلى 11 / 01 / 1446هـ، مشيراً إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ودورات تطويرية في مجال التخصص، وأولوية القبول في الكليات التقنية، كما يجود فريق للتنسيق الوظيفي يسعى لتوفير الوظيفة المناسبة للتخصص، وفرصة الحصول على دعم ريادة لفتح مشروع خاص بالخريج.