شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تستدعي ‬⁩42 مركبة X5 / X6 / X7″ BMW” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد، عن استدعاء 42 مركبة X5 / X6 / X7″ BMW”, موديل 2024 .

‏وأوضحت التجارة أن الاستدعاء جاء لخلل في حساس حزام الأمان للمقاعد الأمامية لجهة الراكب والسائق، قد يؤدي إلى عدم عمل الوسائد الهوائية بالشكل الصحيح، مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ونوهت إلى ضرورة التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا خلل في حساس حزام الأمان للمقاعد الأمامية لجهة الراكب والسائق قد؛ يؤدي إلى عدم عمل الوسائد الهوائية بالشكل الصحيح مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.