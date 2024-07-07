شكرا لمتابعة خبر عن ‎جامعة جازان تعلن الجدول الزمني للقبول للعام المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل؛ مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي المقبل 2024/ 2025، لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي؛ أن البوابة الإلكترونية ستفتح يوم الأحد 14 يوليو الحالي وتغلق يوم الجمعة 19 يوليو.

وسيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئي يوم الخميس 25 يوليو، مبينًا أن آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي هو يوم السبت 27 يوليو.

فيما سيتم إعلان نتائج الفرز الثاني على المقاعد الشاغرة الناتجة عن انسحاب بعض المتقدمين أو عدم تأكيدهم لخيارات الترشيح يوم الثلاثاء 30 يوليو، وآخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح للفرز الثاني هو الأربعاء 31 يوليو، وسيكون الإعلان عن نتائج القبول وإصدار الأرقام الجامعية يوم السبت 3 أغسطس المقبل.

وأشار الدكتور فقيهي إلى أنه سيتم احتساب النسبة المؤهلة الخاصة بالقبول على التخصصات الصحية والعلمية والهندسية وفق النسب: “30 % المعدل التراكمي للثانوية العامة، و 30 % اختبار القدرات العامة، و 40 % الاختبار التحصيلي”، واحتساب النسبة الموزونة الخاصة بالقبول على التخصصات النظرية وفق المعادلة “50 % المعدل التراكمي للثانوية العامة، و 50 % اختبار القدرات”.

كما سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمَن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

والجدير بالذكر أن الجامعة خصصت فريقًا للرد على استفسارات القبول والمساعدة على حل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات من خلال نظام الدعم الفني على بوابة القبول.