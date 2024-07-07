شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة يتفقد مركز التصوير الجزيئي بجامعة "المؤسس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، زيارة لمركز التصوير الجزيئي I-One التابع لشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز.

وكان في استقباله الدكتور سطام لنجاوي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة، بحضور الدكتور طريف الأعمى، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور مصعب الحربي، المتحدث الرسمي للجامعة.

تفقد المرافق والخدمات

واطلع الدكتور العبد العالي، خلال الزيارة على مرافق وخدمات المركز، بما في ذلك مختبر المواد المشعة وغرف الحقن وغرف التحكم، والتي تستوعب خدمة 16 مريضًا يوميًا.



وقدم المدير التنفيذي للمركز الدكتور سامح الشيخ، والمدير الطبي الدكتور فهد غزي، ومديرة المركز الأستاذة منى آل راضي، ومدير قسم الأشعة الأستاذ عبدالله الهاشم، شرحًا مفصلًا لمساعد وزير الصحة.



وتأتي زيارة الدكتور العبد العالي، في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وذلك ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، لرؤية السعودية 2030.

تقنيات متقدمة

ويُعد مركز التصوير الجزيئي I-One أول مركز طبي تخصصي في القطاع الخاص بالمملكة ينتج النظائر الطبية المشعة باستخدام المسارع الذري (Cyclotron).



ويزود المركز القطاع الصحي الحكومي والخاص والعسكري والخيري بالنظائر اللازمة للكشف عن الوظائف الأيضية والكيميائية الحيوية للأنسجة والأعضاء، ما يسهم في تشخيص ومتابعة الأورام السرطانية في مراحلها المبكرة، واضطرابات الدماغ مثل الصرع والزهايمر، وضعف عضلة القلب وبعض أمراض العظام والوبائيات.

يجمع المركز بين تقنيات التصوير المقطعي المدمج بالإصدار البوزيتروني PET/CT، وتصوير الرنين المغناطيسي المدمج بالإصدار البوزيتروني PET/MRI، ما يوفر رؤية واضحة ودقيقة عن الوظائف الحيوية للأنسجة والأعضاء الداخلية، ويُعد الأول من نوعه على مستوى العالم العربي.