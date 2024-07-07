شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة ممارس صحي انسحب من مناوبته في المستشفي دون عذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت وزارة الصحة بمعاقبة أحد المخالفين في منطقة تبوك تأديبياً وذلك بعد أن رصدت فرق الالتزام بالوزارة مخالفات جسيمة تتمثل في قيام الممارس الصحي المدعى عليه بالانسحاب من مناوبته المحددة من جدول المناوبات بالمستشفى بلا عذر مقبول.

وقامت الوزارة بشطب اسم الممارس من سجل المرخص لهم، وعدم جواز التقديم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وغرامة مالية مقدارها

20 .000 ريال ، تودع في الخزينة العامة للدولة .

وجاء القرار استناداً إلى المادة 32 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، فيما تمت إحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقه وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية.

والجدير بالذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة.