شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأذربيجان تبحثان تطوير العلاقات في المجالات كافة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبد اللاييف.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
هذا بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
العلاقات بين السعودية وأذربيجان
هذا بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.