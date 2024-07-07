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المملكة وأذربيجان تبحثان تطوير العلاقات في المجالات كافة

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبد اللاييف.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

العلاقات بين وأذربيجان


هذا بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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