شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأذربيجان تبحثان تطوير العلاقات في المجالات كافة والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين السعودية وأذربيجان

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبد اللاييف.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.هذا بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.