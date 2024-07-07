شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء تتصدر الأعلى في تسجيل درجات الحرارة اليوم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى المناطق تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم الأحد 2024/7/7م.

وأشار في "إنفو جراف" على صفحته الرسمية، إلى تصدر الأحساء بـ 46 درجة مئوية.



ثم جاءت الدمام ثانيًا والقيصومة ووادي الدواسر بـ 45 درجة مئوية.

وفي المركز الثالث جاءت المدينة المنورة، ومنى وشرورة بـ 44 درجة مئوية.